В Зауралье в суд передано уголовное дело сельчанина, который чуть не зарезал своего сына

В Курганской области в суд передано уголовное дело в отношении 42-летнего жителя Шатровского района, который обвиняется в покушении на убийство собственного сына.

Инцидент произошел 21 февраля этого года в одном из сел района.

"Между отцом и сыном произошел словесный конфликт. Дождавшись пока члены семьи уснут, обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес не менее двух ударов ножом спящему на диване сыну в область грудной клетки и верхних конечностей. Однако преступление не было доведено до конца, так как услышавшая крики дочь обвиняемого забрала у него нож и вызвала бригаду "скорой", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Дело направлено в Курганский областной суд.