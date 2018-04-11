Путин выразил соболезнования президенту Алжира в связи с крушением военно-транспортного самолета

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Алжира Абдельазизу Бутефлике в связи с многочисленными человеческими жертвами в результате крушения военно-транспортного самолета в районе аэропорта Буфарик. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава российского государства передал слова искреннего сочувствия и поддержки родным и близким погибших.

Напомним, в результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек. Министерство обороны страны подтвердило, что среди жертв катастрофы, по предварительным данным, 247 военных и членов их семей и 10 членов экипажа.