В результате крушения военного самолета в Алжире погибли 257 человек

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек, сообщается на сайте Alg24.net.

Ранее сообщалось о 181 жертве крушения.

Министерство обороны страны подтвердило, что среди жертв катастрофы, по предварительным данным, 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

Тела погибших доставляют в ближайшую больницу для проведения процедуры опознания.

В ходе поисково-спасательной операции в районе крушения был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Этот человек работал охранником на сельхозполе и находился на земле в момент крушения самолета в зоне падения. Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице, но он уже дал показания.

На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщил, что к настоящему моменту пожар в районе катастрофы потушен.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель, передает РИА Новости.

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.