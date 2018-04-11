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Зачем ломать "то, что работает", или Уйдет ли в отставку Медведев Сегодня Дмитрий Медведев выступил с отчетом в Госдуме о работе правительства за шесть лет, неоднократно отметив, что многими озвученными проблемами будет заниматься уже новый состав кабмина, который после 7 мая определит Владимир Путин. Сам президент вчера спрашивал Медведева за исполнение "майских указов", хотя в целом его отношение к работе правительства известно, поводов для серьезного недовольства нет.  Интрига промежуточного периода между выборами президента и инаугурацией в том, произойдут ли изменения в правительстве и уйдет ли Дмитрий Медведев с поста премьер-министра. Эксперты Накануне.RU уверены, что Медведев не уйдет, но это будет иметь политические последствия.
11.04.2018
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"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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Новости
11.04.2018 15:08 Мск (17:08 Екб)
происшествия | За рубежом
В результате крушения военного самолета в Алжире погибли 257 человек
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самолет, Алжир, крушение (2018) | Фото: twitter.com/Alg24net

В результате крушения военно-транспортного самолета в Алжире погибли 257 человек, сообщается на сайте Alg24.net.
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Ранее сообщалось о 181 жертве крушения.

Министерство обороны страны подтвердило, что среди жертв катастрофы, по предварительным данным, 247 военных и членов их семей и десять членов экипажа.

Тела погибших доставляют в ближайшую больницу для проведения процедуры опознания.

В ходе поисково-спасательной операции в районе крушения был обнаружен один пострадавший, но не из числа пассажиров. Этот человек работал охранником на сельхозполе и находился на земле в момент крушения самолета в зоне падения. Сообщается, что пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице, но он уже дал показания.

самолет, Алжир, крушение(2018)|Фото: twitter.com/Alg24net

На месте работают 14 пожарных расчетов, порядка тридцати машин скорой помощи, 300 спасателей. Алжирский телеканал "Ан-Нахар" сообщил, что к настоящему моменту пожар в районе катастрофы потушен.

Самолет ВС Алжира потерпел крушение утром в среду в районе аэропорта Буфарик провинции Блида на севере Алжира. Крушение произошло всего через несколько минут после взлета. Самолет упал в районе сельскохозяйственных полей и загорелся. Очевидцы сообщают, что лайнер летел на очень небольшой высоте, у него горел правый двигатель, передает РИА Новости.

самолет, Алжир, крушение(2018)|Фото: twitter.com/Alg24net

Министерство обороны Алжира создало комиссию по расследованию обстоятельств крушения военного самолета.



Развитие сюжета: Ранее 11.04.2018 15:25 Мск
Путин выразил соболезнования президенту Алжира в связи с крушением военно-транспортного самолета

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11.04.2018 15:08 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:08 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 14:44 Мск
Среди жертв катастрофы самолёта в Алжире - 26 членов антимарокканской организации

Ранее 11.04.2018 12:10 Мск
В Алжире разбился самолёт. Из двухсот человек не выжил никто








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В результате крушения военного самолета в Алжире погибли 257 человек
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