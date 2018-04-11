"Мы не отступимся". Голодающие тренеры "Конаса" в Челябинске обвиняют в необъективности местные власти и СМИ

Сотрудники спортшколы "Конас" в Челябинске голодают уже 7 суток и не выходят из здания учреждения. Основное требование одно - восстановить в должности уволенного директора школы Олега Строгонова. Однако, по мнению спортсменов, местная власть не идет навстречу - более того, ситуацию якобы обостряют и местные СМИ под гнетом чиновников, выдавая желаемое за действительное. Один из голодающих, тренер "Конаса" Владимир Холкин рассказал Накануне.RU о том как коллектив видит конфликт изнутри.

"Мы голодаем уже семь суток. За это время уже четыре "скорых" к нам приезжали, троих госпитализировали (одному человеку вызывали "скорую" два раза - прим. ред.). Сахар падает, давление скачет, ну вы представляете семь дней голодовка? У нас же здесь и женщины, да и мужчины не юноши. Мы сидим на одной воде. Власти изначально отнеслись к нам наплевательски, не поверили, что мы сможем устроить голодовку. Мы ведь до конца ждали какого-то решения от властей, объяснения от них, встречи с нами. Ну и пикет из-за этого мы вынуждены были организовать с родителями наших воспитанников. ОНФ региона выступили судьями в нашем конфликте, организован был "круглый стол" - тоже на этом мероприятии никого от власти города не было. И чтобы обратить на себя внимание, мы решили голодать", - рассказал Холкин.

По мнению тренера, есть определенное распоряжение от властей местным СМИ сформировать отрицательное мнение о голодающих в информационной повестке.

"Даже когда местные телеканалы брали у нас интервью, все было потом в сюжетах выставлено таким образом, как будто мы - оголтелые, ненормальные тренеры, которые дискредитируют местную власть. Слава Богу, мы пробились к федеральным СМИ, вчера у нас была съемочная группа телеканала "Россия24", репортаж сегодня вышел, его будут весь день крутить. На прошлой неделе мы встречались и со спортивным руководством Челябинска и области, там был вице-мэр города и общественники. Никаких конкретных ответов на свои вопросы мы не получили. Тут смысл в чем: идет оптимизация спортшкол, она признана неэффективной, но снова это все продолжается. Убирают директоров спортшкол, которые выступают против этой оптимизации. Олег Строгонов тоже попал в число таких тренеров. Он 30 лет руководит школой, он ее сам создал. Он - авторитет в мире спорта, он имеет право высказать свое мнение. И началась травля, его уволили без объяснения причин, ссылаясь на статью 278 ТК РФ. Мы как коллектив встали на защиту своей школы и Олега Ивановича в том числе, потому что мы считаем, что мы должны знать причину увольнения. Нас Строгонов устраивает как руководитель, а школа муниципальная у нас, как и власть - должны все вместе работать для народа. Мы имеем право знать что такого плохого натворил наш руководитель, что он даже не имеет права дальше работать. Нам и ответа на этот вопрос не дают, и не дают кандидатуру на его место, говоря только, что она подыскивается пока", - рассказал Накануне.RU Владимир Холкин.

"Конас" является ведущей школой каратэ по всем показателям в Челябинской области, это официальные данные. В прошлом году учреждение даже получило грант за то, что спортсмены заняли первое место по России по олимпийскому виду каратэ.

"По всем показателям - лидеры, и вдруг Строгонов плохой стал. Поэтому нас, родителей и воспитанников возмутила эта ситуация, именно поэтому мы пошли на такую крайнюю меру для нашего здоровья в том числе. Была у власти и вторая попытка встретиться с нами, это было вчера, с нами захотела увидеться Наталья Котова, первый заместитель главы Челябинска. Попросили меня прийти, а я не могу без коллектива ничего идти решать. Я сказал: "Лучше уж вы к нам". Мы пригласили ее в школу к нам, где мы все находимся, причем не отрываясь от образовательного процесса - мы по мере своих сил проводим тренировки. Они отказались к нам идти, вместо этого провели свой этот брифинг. У них были неадекватные детские объяснения сложившейся ситуации. Сказали, что Строгонов виноват, так как спортшкола выступает в каком-то там неправильном каратэ, нарушили мы якобы законы Федерации каратэ России, которых нет. Зачем приглашать людей и представителей СМИ? Зачем давать непонятные и невнятные объяснения? Они говорят, что мы дискредитируем власть своими поступками, так получается, что власть в данной ситуации сама себя дискредитирует", - говорит Холкин.

Тренер также добавил, что до сегодняшней ситуации уже была попытка сместить Строгонова с поста директора "Конаса".

"Был ложный донос двух депутатов городской думы летом прошлого года на Строгонова. Информация не подтвердилась, донос на самом деле официально признали ложным. Глава Челябинска Евгений Тефтелев проявил мудрость определенную и оставил Олега Ивановича на рабочем месте. Вот прошло 9 месяцев и история повторяется. Может быть, они хотят "отжать" нашу школу, в связи с этой оптимизацией поставить во главе "Конаса" своего человека, потом летом или осенью этого года нас с какой-нибудь спортшколой объединить, сэкономить на уборщицах как они говорят, хотят забрать нашу базу отдыха, нашу материально-техническую базу. А официально ответить чиновникам нечего, вот поэтому то ситуация и зашла в тупик", говорит Холкин.

Спортсмены сообщили Накануне.RU, что не намерены сдаваться и будут голодать дальше - до тех пор, пока власти не выполнят их требования.

"Если мы сдадимся, прекратим голодовку, то этим мы признаем свою неправоту - а это не так, мы правы. Если нам будет очень плохо по здоровью, значит мы, мужчины, будем через "скорую", через капельницы возвращаться обратно и будем продолжать голодать. Мы очень надеемся на поддержку вашего СМИ, на поддержку федеральных СМИ. Если вдруг кто-то не дай Бог умрет из нас, то обвинят медсестру, скажут, что вовремя не вылечила. Мы находимся в вакууме, потому что и СМИ местные выдают лживую информацию, это понятно - они подчинены местной власти и говорят то, что им скажут. Кругом вранье, у меня даже слов нет", - сообщил Владимир Холкин.

Голодающие говорят, что если к ним на встречу приедет первый заместитель главы Челябинска Наталья Котова, они будут только "за". Но это пока.

"В скором будущем нам кроме как глава Челябинска Евгений Тефтелев, видимо, никто не станет нужен для переговоров. Пусть нам дадут конструктивные ответы на наши вопросы, пусть объяснят ситуацию. Мы их ждем в гости в "Конасе". У нас есть два требования - восстановить в должности Олега Строгонова и уволить директора управления спорта Челябинска Евгения Иванова. Но, понимаете, второе требование необязательное в каком смысле - мы же не кровожадные, что хотим там начальника убрать, нет. Мы - тренеры, мы не политики, мы по 20-30 лет работаем с детьми. Суть в другом - если первое требование выполняется в нормальном режиме гарантированно, а не так как летом с обманом, то тогда смысл второго требование отпадает. Но если первое требование не выполняется, тогда мы считаем, что Иванов уволил Строгонова не разобравшись в ситуации, не проведя служебного расследования, не объяснившись нормально, в таком случае мы будем говорить, что он не соответствует своей должности и должен ее покинуть", - завершил свой комментарий Владимир Холкин.

Как ранее сообщало Накануне.RU, голодовка сотрудников "Конаса" стала своеобразным продолжением акции протеста в защиту уволенного тренера и основателя школы Олега Строгонова, которая прошла 3 апреля - сам Строгонов сейчас находится в больнице под присмотром врачей, увольнение его очень сильно подкосило. Сотрудники "Конаса" голодают с 4 апреля. Им регулярно привозят воду.

Сейчас два требования остаются в силе, третье требование удовлетворено - 55 человек вернули в состав сборной региона.

Напомним, 26 марта начальник управления спорта Челябинска Евгений Иванов вручил Строгонову решение о прекращении трудового договора. Его уволили по ст. 278 ТК РФ без объяснения причин. Строгонов являлся одним из создателей школы "Конас", о своем увольнении он узнал в преддверии юбилея спортшколы. 10 апреля школе исполнилось 30 лет, однако торжественные мероприятия пришлось отложить на неопределенный срок.

Также 10 апреля Наталья Котова провела в администрации брифинг, на котором предложила сотрудникам спортшколы выбрать нового руководителя по конкурсу. Котова отметила, что власти готовы назначить на место главы "Конаса" заместителя директора Юлию Чернякову, после этого пройдет конкурс. Комиссия рассмотрит претендентов, которые должны будут отвечать всем установленным требованиям.

Чиновница также заявила - если Строгонов не согласен с решением о его увольнении, он всегда может обратиться в суд. Что касается одного из требований голодающих уволить начальника городского управления физкультуры и спорта Евгения Иванова, то здесь, по словам Котовой, для этого нет никаких законных оснований.

Накануне.RU продолжит следить за развитием событий.