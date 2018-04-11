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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
Мнения из Сети ;
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Новости
11.04.2018 15:01 Мск (17:01 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Губернатор Ямала начал проверку качества отлова бездомных собак
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дмитрий кобылкин (2010) | Фото:Накануне.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин распорядился выяснить, насколько эффективно власти на местах ведут борьбу с бездомными животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

После нападения вы Салехарде стартовало проведение внутренних контрольных мероприятий и ревизии всей системы законодательных норм. Главам всех территорий Ямала необходимо срочно проверить результаты деятельности отлавливающих бездомных зверей организаций. Отчёт по каждому поселению будет заслушан на ближайшем заседании Совета глав в апреле.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев потребовал от Кобылкина усилить борьбу с бродячими собаками из-за двух нападений бездомных псов на маленьких детей.

Другие новости по темам: стая собак, нападение, магазин Кентавр, полиция, Салехардская дирекция единого заказчика, администрация Салехарда
11.04.2018 15:01 Мск | Салехард | Михаил Лукашкин
17:01 Екб


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Губернатор Ямала начал проверку качества отлова бездомных собак
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