Губернатор Ямала начал проверку качества отлова бездомных собак

Губернатор Ямала Дмитрий Кобылкин распорядился выяснить, насколько эффективно власти на местах ведут борьбу с бездомными животными, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства арктического региона.

После нападения вы Салехарде стартовало проведение внутренних контрольных мероприятий и ревизии всей системы законодательных норм. Главам всех территорий Ямала необходимо срочно проверить результаты деятельности отлавливающих бездомных зверей организаций. Отчёт по каждому поселению будет заслушан на ближайшем заседании Совета глав в апреле.

Напомним, ранее заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев потребовал от Кобылкина усилить борьбу с бродячими собаками из-за двух нападений бездомных псов на маленьких детей.