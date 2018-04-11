Жириновский призвал создать Госсовет и перейти к двухпартийной системе

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время отчета премьер-министра в Госдуме озвучил сразу две реформы, которые обсуждаются в последнее время - Госсовет и двухпартийность, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, вместо института президентства должен появиться Госсовет, состоящий из 30-40 человек.

"Везде все это делается спокойно, выбирают или на заседании парламента, а мы предлагаем еще лучшую формулу - Госсовет, и у председателя полномочия президента, и во всей стране две партии, третья партия уже лишняя, у каждого вопроса есть два решения. Во всем мире дихотомия", - считает Жириновский.

По его словам, это могут быть консерваторы и социал-демократы.

Как считается, лидер ЛДПР традиционно выступает с инициативами для "прощупывания почвы". Озвученные им идеи подразумевают изменения в Конституции.

Напомним, Жириновский уже призвал отменить институт президентства в России и ввести коллективный орган управления страной – Госсовет 6 апреля.