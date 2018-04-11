Доля имеющих сбережения россиян упала

Количество россиян, имеющих сбережения, за год сократилось до 48%, подсчитали в исследовательском холдинге "Ромир". Большая часть предпочитает хранить средства в рублях, сообщили Накануне.RU соцологи.

Год назад о наличии сбережений заявили 57% участников опроса. По прежнему россияне доверяют рублю, в национальной валюте средства хранят 79% респондентов. Лучшими способами хранения сбережений, с точки зрения сохранности, россияне по-прежнему считают вклады в российских банках (31%) либо наличные рубли (30%).

По предпочтительным видам вложения свободных денег по-прежнему лидируют недвижимость (36%) и вклады в банках (31%). Причем популярность последних находится на одной из самых высоких отметок на все годы наблюдений. А вот привлекательность вложений в бизнес сокращается из года в год. На сегодняшний момент этот показатель равен 8% и является самым низким за все годы наблюдений.

Чаще всего отрицательно на вопрос о наличии сбережений отвечали граждане с низким доходом (67%), жители сельской местности (59%).

Как сообщало Накануне.RU, председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая с отчетом в Госдуме, назвал бедность - острейшей проблемой в России.