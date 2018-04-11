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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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Прикамские компании на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ заключили договоры с арабскими бизнесменами
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Annual – Investment Meeting 2018, международный инвестиционный форум, ОАЭ (2018) | Фото: Правительство Пермского края

Прикамские компании заключили два договора о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими бизнесменами по итогам второго дня работы на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ "Annual – Investment Meeting 2018" было подписано два соглашения между предприятиями Пермского края и ОАЭ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.
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Министр экономического развития Максим Колесников провел переговоры с потенциальными инвесторами. В частности, инвестиционные проекты Пермского края представлены государственным структурам ОАЭ. Деловые переговоры будут продолжаться. Помимо госструктур проведен сет переговоров с крупнейшими инвестиционными компаниями ОАЭ. Коммерческие компании в большей степени проявляют интерес к инвестиционным проектам региона и разработкам предприятий Пермского края в областях IT, добычи нефти и газа, транспорта и энергетики.

Annual – Investment Meeting 2018, международный инвестиционный форум, ОАЭ(2018)|Фото: Правительство Пермского края

Напомним, в первый день инвестиционного форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики ОАЭ Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.

Кроме того, в рамках форума меморандум о взаимодействии подписали руководители ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" и Lootah Group of Companies. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки "Росомаха" в песчаной местности. Стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки "Росомаха".

Другие новости по темам: Annual – Investment Meeting 2018, международный инвестиционный форум, ОАЭ
11.04.2018 15:31 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:31 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.04.2018 09:40 Мск
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Ранее 10.04.2018 09:22 Мск
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Прикамские компании на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ заключили договоры с арабскими бизнесменами
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