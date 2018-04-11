Прикамские компании на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ заключили договоры с арабскими бизнесменами

Прикамские компании заключили два договора о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими бизнесменами по итогам второго дня работы на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ "Annual – Investment Meeting 2018" было подписано два соглашения между предприятиями Пермского края и ОАЭ, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве подписаны между LOOTAH Group of Companies и компаниями "Пермснабсбыт" и "Искра".

Министр экономического развития Максим Колесников провел переговоры с потенциальными инвесторами. В частности, инвестиционные проекты Пермского края представлены государственным структурам ОАЭ. Деловые переговоры будут продолжаться. Помимо госструктур проведен сет переговоров с крупнейшими инвестиционными компаниями ОАЭ. Коммерческие компании в большей степени проявляют интерес к инвестиционным проектам региона и разработкам предприятий Пермского края в областях IT, добычи нефти и газа, транспорта и энергетики.

Напомним, в первый день инвестиционного форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики ОАЭ Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.

Кроме того, в рамках форума меморандум о взаимодействии подписали руководители ОАО "Краснокамский завод металлических сеток" и Lootah Group of Companies. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки "Росомаха" в песчаной местности. Стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки "Росомаха".