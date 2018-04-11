Зюганов возмутился, что Васильеву "долбят со всех сторон"

Во время выступления Дмитрия Медведева с отчетом в Госдуме лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов возмутился ситуацией в образовании, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Зюганова, министра образования и науки РФ Ольгу Васильеву, которая пытается возродить "русское, советское образование", "долбят со всех сторон", "у нас Баба Яга господствует".

Геннадий Зюганов призвал отменить ЕГЭ, не драпировать Мавзолей на 9 мая.

Напомним, в последнее время Ольга Васильева оказалась в противостоянии с группой помощника президента РФ Андрея Фурсенко из-за новой редакции образовательных стандартов. На этом фоне в некоторых СМИ появились публикации о том, что Минобрнауки будет расформировано, а Васильева не получит назначение в новое правительство.