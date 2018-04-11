Медведеву пожаловались на коллизии при получении субсидий на закупку сельхозтехники

Минфин занимается вопросом устранения коллизий в части удержания двойного налогообложения при получении субсидий на закупку сельхозтехники. Об этом заявил глава правительства РФ Дмитрий Медведев в ходе отчета в Госдуме после соответствующего вопроса от одного из депутатов, передает корреспондент Накануне.RU.

"Что касается постановлений №1432, 1528, 145, поправок в 170 статью Налогового кодекса, по субсидиям и налогу на добавленную стоимость… Об этом говорили коллеги из фракции КПРФ. Я обещал в этом разобраться так, чтобы двукратного удержания не было, особенно по чувствительным категориям, связанным с поставкой сельхозтехники", - сказал премьер.

"Такое поручение Минфину дано, я вчера специально уточнял, Минфин этим занимается", - добавил он.

Медведев указал на необходимость поддержки российских производителей.

"Мы сейчас больше половины сельхозтехники закупаем внутри страны… Совсем недавно это было 10-15%, и мы радовались любой единице сельзозтехники, приобретенной в том числе за границей", - сказал глава кабмина.