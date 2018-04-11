Войска ООН вряд ли будут введены в Донбасс, - постпред Украины

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что до конца 2018 года войска ООН, скорее всего, не будут введены в Донбасс.

"Я остаюсь пессимистом в этом вопросе... Можно спорить на круглых столах, семинарах, у нас много экспертов на эту тему уже высказались, но, к сожалению, нет той реалистичной платформы, на которой можно начать работу в Совете безопасности ООН над мандатом такой миссии", - сказал постпред.

Накануне в ходе своего визита в Берлин украинский президент Петр Порошенко заявил, что миссия ООН должна обладать самыми широкими полномочиями. В Киеве даже завили, что Германия поддерживает Украину в этом вопросе.

Напомним, 12 марта Порошенко пообещал сделать все для скорейшего осуществления этого.