Авиакомпания "Россия" намерена возбудить дело против дебошира на рейсе Екатеринбург – Анталия

Авиакомпания "Россия" передала материалы по делу о дебошире в правоохранительные органы. Неизвестный мужчина устроил дебош на борту самолета, следовавшего по рейсу Екатеринбург – Анталия, сообщается на сайте авиакомпании, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Как сообщается на сайте авиакомпании, 27 марта по прибытии в аэропорт города Анталья воздушного судна авиакомпании "Россия", выполнявшего рейс FV-5865 из аэропорта Кольцово (Екатеринбург), на этапе руления воздушного судна к пассажирскому терминалу, был зафиксирован факт драки с пассажирами, спровоцированной пассажиром Сергеем Азаровым. При попытке вмешаться и предотвратить деструктивные действия со стороны данного лица, член кабинного экипажа авиакомпании "Россия" получил телесные повреждения.

"Все имеющиеся у авиакомпании материалы по факту спровоцированной Сергеем Азаровым драки были направлены в правоохранительные органы для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 213 УК РФ (хулиганство)", - сообщили в АК "Россия".

Напомним, СУ СК РФ проводит проверку. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.