Медведев: Образовательный стандарт в России должен быть весьма современным

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости сохранять живой, современный и правильный литературный русский язык. Об этом он сказал в ходе отчета правительства в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"Образовательный стандарт в России должен быть весьма современным, но в то же время должен учитывать уровень подготовленности самих школьников, а также, если говорить о русском языке, как иностранном, - уровень подготовленности иностранцев", - сказал он.

"Стандарт в этой сфере должен, с одной стороны, давать определенный воздух для тех школ, которые его внедряют, с другой стороны, содержать набор общеобязательных минимальных требований, которые должны обеспечивать создание и развитие нормального современного и в то же время литературного языка", - пояснил Медведев.

Преподавание русского языка для иностранцев должно вестись, по его словам, на достаточном уровне, чтобы "обеспечить адаптацию таких лиц в российский социум", чтобы они могли жить и работать в России, "не нарушая законов и не разрушая наших традиций".