Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение

Капитану захваченного украинскими пограничниками российского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили еще об одном подозрении. Об этом заявила пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

"Сообщили о новом подозрении. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сказала она.

При этом он не уточнила, по какой статье объявили новое подозрение и будет ли присутствовать на суде Горбенко.

Накануне вечером капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу. Однако он обязан каждый понедельник являться к следователю СБУ в Херсоне.

"В случае нарушения этого обязательства мы будем ставить вопрос об объявлении его в розыск с целью задержания", – сказала накануне Тихончик.

Напомним, Украина с 25 марта не оставляет в покое экипаж захваченного "Норда". 8 апреля их так и не выпустили с территории Украины.