Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение

в этот день
11.04.18
14:41
В Екб.16:41
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
На АЗС выросли цены на бензин - какого "ценника" ждать?
"Не пейте вы эту заразу!" Фермеры требуют запретить ввоз сухого молока
Главное
Последний раз перед отставкой. Трансляция отчета Медведева в Госдуме

Тема дня
"Против санкций Запада пора вводить элементы мобилизационной экономики" Пока Кремль продумывает ответные асимметричные меры (потому что симметричные могут аукнуться еще сильнее), нужно озаботиться общеукрепляющими мерами мобилизационной экономики, для которых есть все необходимые возможности и от которых не пострадает собственное население.
10.04.2018
экономика  |  комментариев: 7
Аналитика
Вся аналитика

"Китай всегда смотрел на Россию, как на учителя. Теперь Россия могла бы поучиться у КНР" О том, как российские власти могут применить китайский опыт для совершения экономического рывка, в беседе с Накануне.RU рассказал исполнительный декан Института финансовых исследований Жэньминь университета Китая, участник МЭФ Ванг Вен.
10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Израиль обложил налогами все церковные постройки РПЦ: требует оплаты с 1948 года
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма
50 российских олигархов потеряли за день почти $12 млрд
Курс акций Сбербанка рухнул, как в кризис 2008 года
Путин уволил главу СКР по Свердловской области
В Кургане рухнул супермаркет "Магнит"
Аваков заявил американцам, что МВД готовится к операции по "освобождению" Донбасса
Эксперт объяснил, почему рубль в ближайшее время продолжит падение
Голосование
Как России ответить на новые санкции США?

Оказать поддержку пострадавшим олигархам

Хотя бы закрыть "Макдональдсы"

Прекратить вложение средств РФ в госдолг США

Ввести валютные ограничения

Ничего не делать, само собой рассосется


Результаты 181

Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Норд, рыболовецкое судно (2018) | Фото: beztabu.net

Капитану захваченного украинскими пограничниками российского судна "Норд" Владимиру Горбенко сообщили еще об одном подозрении. Об этом заявила пресс-секретарь киевской "прокуратуры Крыма" Татьяна Тихончик.

"Сообщили о новом подозрении. Сегодня суд будет избирать меру пресечения", - сказала она.

При этом он не уточнила, по какой статье объявили новое подозрение и будет ли присутствовать на суде Горбенко.

Накануне вечером капитан "Норда" вышел под залог и поехал к врачу. Однако он обязан каждый понедельник являться к следователю СБУ в Херсоне.

"В случае нарушения этого обязательства мы будем ставить вопрос об объявлении его в розыск с целью задержания", – сказала накануне Тихончик.

Напомним, Украина с 25 марта не оставляет в покое экипаж захваченного "Норда". 8 апреля их так и не выпустили с территории Украины.

Другие новости по темам: Украина, судно, подозрение, Владимир Горбенко
11.04.2018 14:35 Мск | Евгений Чернышёв
16:35 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 08.04.2018 12:16 Мск
Украина гарантировала переход экипажа судна "Норд" в Крым

Ранее 08.04.2018 08:36 Мск
Украинские пограничники блокировали экипаж рыболовецкого судна "Норд"

Ранее 07.04.2018 09:51 Мск
На Украине назначили административный штраф всем членам экипажа российского судна "Норд"

Ранее 06.04.2018 19:43 Мск
Херсонский суд арестовал капитана захваченного российского судна "Норд" с альтернативой залога

Ранее 06.04.2018 02:56 Мск
Капитан судна "Норд" отпущен на свободу

Ранее 05.04.2018 14:14 Мск
Киев допустил возвращение домой моряков захваченного судна "Норд"

Ранее 04.04.2018 20:30 Мск
Украина пригрозила захватывать все суда из Крыма

Ранее 03.04.2018 07:59 Мск
Черноморский флот готов перебросить силы в Азовское море после задержания Украиной судна "Норд"

Ранее 29.03.2018 15:45 Мск
Киев намерен арестовать захваченное российское судно из Крыма

Ранее 26.03.2018 21:05 Мск
Собственник сейнера "Норд" назвал незаконным арест судна

Ранее 26.03.2018 19:30 Мск
Украинские пограничники задержали в Азовском море российское судно








Добавить комментарий:

Капитану "Норда" выдвинули новое подозрение
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+