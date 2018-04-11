Медведев о повышении пенсионного возраста: "Такие решения назрели"

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, затронул вопрос повышения пенсионного возраста, передает корреспондент Накануне.RU.

Он заявил, что тема повышения пенсионного возраста - "сложный и важный вопрос, обсуждаемый на протяжении последних 10 лет".

"Люди в стране меняются, у нас принципиально другая продолжительность жизни. В 30-е годы она была приблизительно на 30 лет меньше, чем сейчас - 39-41 год. Принимая решение о пенсионном возрасте, не должно быть резких, необдуманных шагов. Власть должна ориентироваться на существующие реалии. Такие решения назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", - заявил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.