Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости извлечь самые серьезные уроки из трагедии, произошедшей в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава кабмина подчеркнул, что в этом вопросе "недопустимы скоропалительные оценки", однако, помимо следствия, определения виновных, "нужно посмотреть на вопросы организации бизнеса".

"При наличии желания правильным образом исполнять свои контрольно-надзорные функции, ни один представитель малого или иного бизнеса не может ничего противопоставить законному желанию проверяющей организации. В таком ключе наши контрольно-надзорные органы и должны действовать. В свою очередь это не устраняет ответственность самого бизнеса", - прокомментировал Медведев.

Он назвал странной ситуацию, "когда крупные площади обслуживают компании, которые действуют в форме малого бизнеса, находятся на упрощенной системе налогообложения". "Это тоже предмет проверок… В будущем на это надо будет обратить самое пристальное внимание", - сказал премьер-министр.