Медведев одернул Дворковича по поводу НДФЛ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил об отсутствии каких-либо предварительных решений по поводу дальнейшего системы налогообложения в РФ и НДФЛ в частности, передает корреспондент Накануне.RU.

"Решения, касающиеся налоговых ставок, должны будут приниматься новым составом правительства. Никаких предварительных решений на сей счет не существует. Комментарии, которые делаются, - это мнения отдельных членов правительства, не более того", - сказал он, отвечая на вопрос депутата ГД от "Справедливой России".

Ранее в СМИ появилась информация о повышении ставки НДФЛ до 15%.

Комментируя сообщения СМИ, Медведев сообщил, что 13-процентная плоская шкала НДФЛ создала "принципиально новую ситуацию в стране с уплатой этого налога". При этом вице-премьер Аркадий Дворкович счел небольшой разницу между 13% и 15% подоходного налога.

По мнению главы кабмина, прежде чем принимать какие-либо иные решения по поводу системы налогообложения, "нужно взвесить все за и против". Он добавил также, что далеко не все аргументы за прогрессивную ставку налогообложения подвигают правительство к принятию этого решения.

По его словам, такая шкала, как правило, является "наиболее затруднительной для тех, у кого средние доходы". Кроме того, уверен Медведев, при введении новой системы могут возникнуть проблемы с администрированием.

"Я никогда не говорил, что прогрессивная шкала налогообложения невозможна в нашей стране. Наверное, как и в других странах, элементы такого налогообложения возможны, но нужно самым внимательным образом просчитывать, не разрушая того, чего мы добились в деле уплаты НДФЛ за последние 15 лет", - сказал Медведев.