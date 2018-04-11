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Новости
11.04.2018 14:12 Мск (16:12 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
В Ноябрьске подрядчик отчитывался о пойманных бездомных собаках с помощью фотографий из интернета
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злая собака (2013) | Фото:

В Ноябрьске началась внеплановая проверка соблюдения подрядчиком норм отлова бездомных собак: компания попалась на публикации поддельных фотографий в паспортах пойманных животных, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Глава города распорядился взять ситуацию под особый контроль, учитывая весну и случаи в других городах. Сегодня в администрации состоялось совещание тему отлова бездомных собак. Хотели видеть подрядчика, занимающегося этим, компанию "Иннополюс", однако ее директор, сославшись на отпуск и отсутствие в городе, не пришел", - рассказала Накануне.RU руководитель пресс-центра мэрии Алла Воложанина.

На совещании инициирована внеочередная проверка соответствия отлова животных нормам.

"В этом году город составил новое, более предметное техническое задание. Теперь на каждое бездомное животное составляется паспорт, куда вклеивается его фотография с датой съемки и другая информация: в каком районе пойман зверь, где сейчас находится. Если в момент составления паспорта животное усыпили, должна быть ветеринарная справка, которая подтверждает, что оно было больным или невозможно было – в силу агрессии, например – его содержать", - сказала Воложанина.

злая собака(2015)|Фото: life72.org

На совещании выяснилось, что власть и подрядчик по-разному видят борьбу с уличными животными.

"На совещании стало ясно, что есть недопонимание с подрядчиком. В рабочем режиме все паспортные данные на животных не были предоставлены. Началась внеочередная проверка, в ее рамках изучат еженедельные отчеты подрядчика мэрии. Если будут выявлены предполагаемые нарушения, встанет вопрос расторжения контракта с подрядчиком. У нас есть куратор этого муниципального заказа, который выяснил, что имеющиеся в паспортах фотографии животных взяты из интернета – в месте, где звери должны находиться, их не было", – сказала Воложанина.

Напомним, в начале апреля произошли два нападения на собак в Салехарде. Первое произошло 2 апреля. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.

Другие новости по темам: бродячие собаки, мэрия Ноябрьска, Иннополюс, Алла Воложанина, Алексей Романов
11.04.2018 14:12 Мск | Ноябрьск | Михаил Лукашкин
16:12 Екб


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В Ноябрьске подрядчик отчитывался о пойманных бездомных собаках с помощью фотографий из интернета
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