Россия может изъять вложения в ценные бумаги США

Дмитрию Медведеву во время отчета в Госдуме предложили вернуть вложения в ценные бумаги США, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возвратить 100 млрд долларов, вложенные в ценные бумаги США, так же как и международные резервы, есть основания опасаться, что на них могут наложить арест", - заявил один из депутатов.

Медведев пояснил, что новые санкции США - это борьба не с конкретными представителями крупного бизнеса, а это борьба за рынки.

"Ее развернули американские политические и деловые круги. Они приняли ограничения, связанные с европейским рынком, развернули полноценную торговую войну с КНР. И сейчас под другим соусом, что мы пытаемся наказывать русских, используют незаконные методы борьбы за рынки", - заявил Медведев.

По его словам, ответные меры должны быть хорошо просчитаны, не должны наносить ущерба нам самим, должны быть адекватны.

"По известным направлениям мы должны будем взвесить все аспекты сотрудничества с США", - сказал он, добавив, что рассчитывает, что депутаты выступят с соответствующими инициативами.

Как считает Медведев, "с ценными бумагами нужно отдельно разбираться, это сложный вопрос", но это может быть и "ряд других товаров".

Он добавил, что решения в конечном счете будет принимать президент РФ Владимир Путин.