Медведев: компенсацию по уходу за детьми нужно пересмотреть

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, заявил, что следует пересмотреть компенсацию по уходу за детьми, передает корреспондент Накануне.RU.

Премьеру напомнили, что в период, пока ребенку от полутора до трех лет, выплачивается ежемесячная компенсация в размере 50 рублей.

"Это пособие было установлено в 94-м году - его нужно пересмотреть. Демографические инициативы, с которыми выступил президент, будут реализованы. Они направлены на повышение рождаемости. Нужно найти ресурсы для их реализации", - заявил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.