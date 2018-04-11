Нетрезвый водитель в Тюмени устроил ДТП с 10 автомобилями

В Тюмени нетрезвый водитель стал участником крупного ДТП, в результате которого пострадали больше 10 автомобилей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По информации ведомства, авария произошла вчера в 23.50. По предварительным данным 34-летний водитель Land Rover не справился с управлением и врезался в Hyundai. После машины отбросило на 10 припаркованных автомобилей.

Женщина, сидевшая за рулем Hyundai, получила травму головы. Водитель Land Rover скрылся с места аварии, бросив свое авто.

Сотрудники ГИБДД установили место проживания водителя и задержали его. По данным инспекции, мужчина был нетрезв, показания алкотестера составили 0,76 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Обстоятельства ДТП выясняются.