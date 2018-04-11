Медведев: Новые разработки в ОПК сделаны во многом благодаря молодым профессионалам

Правительство РФ продолжит поддержку молодых кадров, работающих в сфере ОПК. Об этом сообщил глава кабмина Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы депутатов во время отчета в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, все те разработки, которые были представлены президентом в послании Федеральному собранию, - свидетельство того, что российский ОПК "не просто живет, а развивается и достигает новых успехов". "Причем используя технологии и решения не советской поры, а принципиально новые решения", - сказал премьер. Они появились, по его словам, во многом благодаря молодым профессионалам, трудящимся в этой сфере.

Стимулирующими мерами поддержки таких молодых сотрудников являются гранты и стипендии. "Помимо грантов, стипендий, нужно проводить обучение по основным специальностям, в первую очередь, инженерным… Такая поддержка будет продолжена", - добавил Медведев.