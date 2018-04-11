Медведеву в Госдуме заявили, что правительство тормозит экономическое развитие

Дмитрию Медведеву в Госдуме заявили, что экономический блок правительства не справляется с задачами или намеренно саботирует их, передает корреспондент Накануне.RU.

"Действия экономического блока направлены, скорее, на торможение экономического развития, нежели на его стимулирование", - такой был вопрос, а, точнее, констатация, от фракции "СР" во время выступления Медведева с отчетом в Госдуме.

Депутат попросил прояснить, будет ли меняться экономический курс.

Медведев на это заявил, что дальнейший курс будет определять Владимир Путин после формирования нового состава кабмина.

От фракции КПРФ прозвучал вопрос про "майские указы", а, точнее, их неисполнение. "Удалось сделать немало, но исполнение не всегда было идеальным", - ответил Медведев, добавив про меняющиеся экономические условия.

"Тема исполнения указов должна будет находиться на контроле у [нового] правительства", - заключил премьер-министр.