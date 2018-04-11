Медведев: до сих пор нет мотивировочной части решения суда о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, заявил, что решение о недопуске российских спортсменов на Олимпиаду является несправедливым, передает корреспондент Накануне.RU.

"Вопросы, связанные с употреблением допинга, не нашли подтверждения, но наших спортсменов не допустили для участия в Олимпиаде. При этом до сих пор нет мотивировочной части решения спортивного олимпийского суда. Вокруг этой темы продолжаются непонятные процессы. Решение нам выдать боятся", - заявил Медведев.

Он добавил, что нужно добиваться справедливости всеми возможными юридическими способами.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.