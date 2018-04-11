Медведева спросили, как избавить регионы от задолженностей

Дмитрий Медведев, выступая перед Госдумой, ответил на вопрос о задолженности регионов и о том, как справиться с этой проблемой.

Фракция КПРФ напомнила, что 2,5 трлн рублей составляет сейчас задолженность консолидированных регионов, им передали 140 полномочий.

Медведев отметил, что задолженность регионов формировалась исторически, она "давит на региональные бюджеты, но изначально везде это было сделано из благих побуждений", а в результате легло на региональный бюджет.

"Конечно, мы понимаем, что многим регионам непросто. Но перед ними стоят задачи повышать зарплаты и пенсии, создавать рабочие места. В значительной части регионов эти проблемы решены. Но обратной стороной стала "разбалансировка" региональных бюджетов. Поэтому нашей целью было поддержание устойчивости региональных бюджетов, повышение самодостаточности регионов", - отметил Медведев.

Он напомнил, что в 2016 году региональные бюджеты исполнены с минимальным дефицитом за 10 лет, он уменьшился с более чем 170 миллиардов до 12 миллиардов рублей.

Произошел перелом негативной тенденции с долгами регионов, по итогам прошедшего года объем госдолга регионов сократился на 1,6%, а значительная часть коммерческих кредитов была замещена бюджетными, ставка по которым ниже, а срок возврата продлен. Финансовая помощь из бюджета, по словам Медведева, теперь должна в полном объеме распределяться с учетом реальных потребностей регионов и состояния их финансов.