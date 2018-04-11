"Эльбрус" поступил на службу Северного флота

В состав отряда Северного флота поступило головное многофункциональное судно ледового класса "Эльбрус".

Судно проекта 23120 с начала сентября прошлого года проходило серию заводских ходовых испытаний в Баренцевом море, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Северного флота. В полигонах боевой подготовки Северного флота были выполнены сотни облётов судна вертолётами Ка-27, проведены проверки энергетической установки, вспомогательных систем и механизмов на различных режимах эксплуатации. По итогам всех испытаний судно принято в состав флота, став первым многофункциональным транспортом ледового класса, способным действовать в арктических условиях.

"Эльбрус" сочетает в себе характеристики спасательного буксира и транспорта. На нём можно выполнять передачу грузов на берег и кораблей в обстановке высоких широт при толщине льда свыше полуметра.

Судно оснащено барокамерой для проведения декомпрессии водолазов, что позволяет ему участвовать в спасательных операциях и оказывать медицинскую помощь терпящим бедствие подводникам.

Улучшенная манёвренность обеспечивается винторулевыми колонками, которые вращаются вокруг собственной оси на 360 градусов и способствуют удержанию судна в заданной точке в любых погодных условиях. Также на судне установлены два электрогидравлических крана грузоподъёмностью 50 тонн, буксирные лебёдки с тяговым усилием 120 и 25 тонн. На грузовой палубе площадью более 700 квадратных метров возможна перевозка открытым способом морских транспортных контейнеров.