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экономика  |  комментариев: 7
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от издателя  |  комментариев: 1


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"Амкар" вернет деньги болельщикам за перенесенные домашние матчи
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ФК Амкар, стадион Звезда, Пермь (2018) | Фото: ФК &quot;Амкар&quot;

Руководство футбольного клуба "Амкар" приняло решение компенсировать владельцам вездеходов деньги за два перенесенных домашних матча команды. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, деньги будут возвращены из расчета средней стоимости одной игры.

Так, например, абонемент на сезон 2017/18 стоил 2 тыс. руб. Эту стоимость следует разделить на 15 домашних матчей. Получается, средняя цена посещения одной игры составляет 133 руб. За две не состоявшиеся игры клуб вернет 266 руб. Для абонементов других ценовых категорий или приобретенных на полсезона алгоритм расчета тот же.

Владелец абонемента может забрать деньги наличными, получить на сумму компенсации клубную атрибутику или скидку на сумму компенсации при покупке абонемента на следующий сезон.

Возврат средств будет осуществляться по окончании 30 тура Росгосстрах-Чемпионата России до начала нового сезона. Для получения компенсации владельцам абонементов следует обратиться в клубный фан-шоп. При себе необходимо иметь паспорт и абонемент.

Напомним, перенос двух домашних матчей произошел из-за того, совместная комиссия РФС и РФПЛ по допуску футбольных полей с искусственным покрытием для проведения матчей Чемпионата России по футболу признала не соответствующим принятым стандартам газон стадиона пермского клуба. Газон был испорчен обильными снегопадами. Все необходимые работы для приведения поля в порядок были сделаны сразу же, как только это позволила погода. 10 апреля клуб вернул себе право на проведение игр на своем стадионе.

Другие новости по темам: амкар, поле, стадион, домашний матч, звезда, деньги, абонемент, болельщики
11.04.2018 13:58 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
15:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 07:59 Мск
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"Амкар" вернет деньги болельщикам за перенесенные домашние матчи
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