Медведев анонсировал открытие автодвижения по Керченскому мосту в ближайшие месяцы

Автомобильное движение по Керченскому мосту откроется в ближайшие месяцы. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Это заявление главы кабмина депутаты сопроводили аплодисментами.

При этом Медведев подчеркнул, что в Крыму, в котором ситуация "была далека от российских стандартов", еще сохраняется ряд проблем.

"Крым пережил экономическую блокаду, перебои с поставками, обрывы транспортного сообщения. Больницы и школы оставались без света и тепла. Весь полуостров был поставлен на капитальный ремонт", - отметил он.

Напомним, ранее в Минтрансе сообщили, когда машины и автобусы начнут ездить по Крымскому мосту.