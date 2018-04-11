Медведев: в России нужна гибкая и современная система государственного контроля

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, заявил, что в стране нужна гибкая и современная система государственного контроля, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, нужно сделать так, чтобы была обеспечена 100-процентная безопасность людей, снижено число смертельных случаев.

"Создан единый реестр проверок бизнесменов. Они должны нести ответственность в вопросах безопасности людей, чтобы трагедия в Кемерово никогда не повторилась", - заявил Медведев.

Он добавил, что в каждом конкретном случае нужно учитывать степень возникновения рисков.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.