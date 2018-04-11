Медведев: Для поддержки АПК было направлено более 1,2 триллиона

Премьер-министр Дмитрий Медведев, отчитываясь перед Госдумой, выразил уверенность, что господдержка очень помогает аграриям.

"Российский агро-промышленный комплекс — это действительно наша гордость. В 2017 году прирост производства продукции сельского хозяйства по отношению к 2012 году составил более 20%", - сказал он.

По словам Медведева, России удалось снизить зависимость внутреннего рынка от импорта, урожай зерновых в этом году составил более 135 миллионов тонн.

Медведев напомнил, что для поддержки АПК было направлено более 1,2 триллиона рублей, а также был увеличен размер грантов для фермеров.

Глава правительства отметил рекордный урожай в 2017 году.