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Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
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Вопрос установки бюста Сталина в Сургуте отложен на неопределенный срок
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Бюст Сталина в Сургуте, хранение, мэрия (2017) | Фото: vk.com

Вопрос об установке в Сургуте памятника Иосифу Сталину отложен на неопределенный срок, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Сургута.
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Инициативу горожан должны были рассмотреть на заседании общественного совета во вторник. Однако заседание не состоялось из-за того, что глава совета Александр Пелевин ушел в отпуск.

"Почти сразу через день, после того, как нас пригласили на заседание совета, нам сообщили, что его перенесли. Сказали, что председатель комиссии по топонимике находится в отпуске. Инициативная группа решила все-таки прийти, хотя полномочий у общественного совета в решении таких вопросов нет. Непонятно, почему комиссия все время на него ссылается. Но высказать свою точку зрения мы готовы. Тем более, за нами большинство горожан и обсуждать этот вопрос мы не боимся", - прокомментировал инициатор установки бюста Сталина в Сургуте Денис Ханьжин.

Напомним, 15 сентября 2016 г. горожане установили бюст Сталина на набережной реки Обь. Монумент установлен на народные пожертвования. Мэрия Сургута посчитала установку памятника незаконной и добилась сноса. Сейчас там ведется строительство памятника жертвам политических репрессий.

После того, как памятник был снесен, в администрации заявили, что вернут монумент только в том случае, если инициаторы его установки докажут свое право собственности и оплатят хранение после сноса. Общественники обратились с просьбой к главе города Вадиму Шувалову вернуть монумент и поучаствовать в его открытии в День Победы.

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11.04.2018 13:20 Мск | Сургут | Ксения Теплякова
15:20 Екб


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Вопрос установки бюста Сталина в Сургуте отложен на неопределенный срок
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