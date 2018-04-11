В Екатеринбурге снова закрывают улицу Горького

В Екатеринбурге снова закроют движение транспорта по улице Горького от Энгельса до Карла Маркса. Как сообщили Накануне.RU в администрация города, ограничения будет введены с 12 по 18 апреля 2018 года.

Закрытое акционерное общество "Мобиль" организует на этом участке работы по монтажу фасадных конструкций на здании, расположенном на улице Горького, 57.

В мэрии отмечают, что объехать закрытый участок можно будет по улицам Карла Маркса, Энгельса и Гоголя.

Напомним, что не так давно улицу Горького уже перекрывали, тогда ограничения движения были связаны с прокладкой канализационных сетей.

В связи с ремонтом Макаровского моста в Екатеринбурге скоро введут ограничения и по улице Челюскинцев от переулка Красного до улицы Гражданской.