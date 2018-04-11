Медведев заявил, что обеспечил России независимый доступ в космос

За шесть лет правительство РФ обеспечило России независимый доступ в космическое пространство, построив космодром Восточный. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава кабмина напомнил о первом историческом пуске ракеты-носителя в апреле 2016 года. "Сейчас начинается строительство второго стартового стола", - упомянул он.

При этом Медведев согласился с тем, что "не все проходило гладко" в этом направлении, и "этими вопросами интересовались депутаты почти всех фракций".

"Мы занимаемся анализом возникающих проблем. Обязательно должны быть найдены причины и сделано все, чтобы эту ситуацию исправить. Несмотря на различные проблемы, космодром Восточный еще раз подтвердил, что Россия входила, входит и будет входить в ряды стран, которые осваивают космос", - сказал премьер.