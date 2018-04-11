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Последний раз перед отставкой. Трансляция отчета Медведева в Госдуме

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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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Новости
11.04.2018 13:07 Мск (15:07 Екб)
общество | Центральный ФО | В России
Медведев: ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью
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Медведев, Госдума (2018) | Фото: RT

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, затронул тему экологии, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью.

"Реализовано 30 проектов по ликвидации экологического ущерба. Эта работа должна быть продолжена", - заявил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.

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11.04.2018 13:07 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
15:07 Екб


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Медведев: ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью
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