Медведев: ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, затронул тему экологии, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, ликвидация экологического ущерба должна стать самостоятельной промышленной отраслью.

"Реализовано 30 проектов по ликвидации экологического ущерба. Эта работа должна быть продолжена", - заявил Медведев.

Напомним, Дмитрий Медведев сегодня выступает с отчетом в Госдуме за весь шестилетний срок полномочий кабинета министров, то есть в последний раз перед отставкой нынешнего состава правительства. Накануне.RU ведет текстовую трансляцию.