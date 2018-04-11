Медведев сообщил о росте ВВП на 5% за 6 лет. Цель "майских указов" - 5% в год

За шесть лет ВВП вырос на 5%, сообщил глава российского правительства Дмитрий Медведев, выступая с отчетом перед Госдумой.

Между тем, стоит отметить, что по "майским указам" ВВП должен был расти на 5% в год.

Напомним, накануне президент Владимир Путин по итогам встречи с Медведевым поручил ему выяснить причину неполного исполнения "майских указов" 2012 года.

"Вы посмотрите, там все-таки не по всем направлениям на 100% удалось все сделать, поэтому прошу проанализировать и вместе с коллегами это нужно обсуждать", - отметил Путин.

Медведев ответил, что практически все показатели достигли указанного уровня. "Там практически все уже пришло на установленный уровень, правда, не по состоянию на конец прошлого года, а по состоянию на начало текущего года. За эти месяцы как раз кое-что удалось наверстать", - уточнил он.