В Кургане молодая наркоманка за хранение "дури" получила условный срок

В Кургане 18-летняя наркоманка получила условный срок за хранение "дури".

Ее задержали днем 15 января этого года на одной из автобусных остановок в селе Кетово - на тот момент девушка еще была несовершеннолетней, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

При задержании девушка поняла, что незаконный оборот наркотиков является преступлением, и, желая избежать уголовной ответственности, выбросила на асфальт полимерный пакет с наркотическим средством, которое хранила для личного потребления без цели сбыта.

"В ходе предварительного следствия вину в совершении инкриминируемого ей деяния девушка полностью признала", - добавили в СК.

Ей дали 3 года лишения свободы условно.