В Зауралье уголовные дела в отношении местного экстремиста передали следователям ФСБ

В Зауралье будут судить 40-летнего жителя Альменевского района за призывы к ведению джихада.

Злоумышленник, являясь сторонником экстремистской религиозной организации, длительное время собирал соответствующую библиотеку и самостоятельно изготавливал экстремистские брошюры, планируя использовать их для дальнейшего "просвещения" земляков, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Деятельность данной организации направлена на возбуждение национальной и религиозной розни, унижение национального достоинства немусульманского населения с целью расколоть гражданское общество, заменив светское правление установкой шариата.

Название этой организации - "Нурджулар", судом она запрещена на территории России.

В 2017 году следственным подразделением УФСБ России по региону в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма".

"Во время обыска сотрудниками ФСБ было изъято около 20 гигабайт тематических видео и фотоматериалов, более 50 книг религиозного характера, в том числе запрещенных в России. В марте 2018 года по установленным дополнительным эпизодам экстремистской деятельности зауральца уголовное дело по статье "возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по национальному признаку" возбуждено следователями регионального управления СКР, сейчас дела объединены в одно производство.