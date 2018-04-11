Максим Решетников опроверг слухи о переходе в федеральное правительство

Губернатор Пермского края Максим Решетников опроверг слухи о возможном трудоустройстве в федеральном правительстве, сообщает "Ъ".

На встрече с журналистами глава Прикамья сообщил, что намерен отработать в регионе полный срок полномочий.

"Есть долгосрочные планы, большие проекты. По всем уже началась работа, постепенно формируем команду. Хочу чтобы все задуманное приобретало реальные очертания", - отметил губернатор.

Также Максим Решетников добавил, что у недавно избранных глав муниципалитетов, появится возможность проявить себя.