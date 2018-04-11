Медведев: Бедность остается острейшей проблемой в стране

Бедность остается острейшей проблемой в стране. Об этом в ходе отчета правительства в Госдуме заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

"Наверное, самой большой [проблемой]. То, что удалось сделать за шесть лет, недостаточно, чтобы ее победить", - сказал глава кабмина.

Медведев напомнил о мерах, которые были приняты для частичного решения проблемы. Так, был повышен МРОТ до прожиточного минимума, который, по его словам, с 2013 года вырос почти в два раза. Напомним, с 1 мая сумма увеличится до 11 163 руб. в месяц.

Как отметил председатель правительства, рост МРОТ будет способствовать уменьшению разницы между зарплатами. По его мнению, это скажется и на развитии спроса, "тем более, что инфляция очень низкая".

Также Медведев заявил, что зарплаты работников бюджетной сферы все же "вышли на заданные в майских указах показатели". Он подчеркнул при этом, что в рамках указов пришлось работать "совершенно в других экономических условиях, чем те, которые были в 2012 году".