Медведев: в России спортом занимаются 50 млн человек

Число людей, занимающихся спортом в России, за шесть лет выросло в 1,5 раза. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев, выступая сегодня с отчетом перед Госдумой, передает корреспондент Накануне.RU.

По его словам, спортом занимаются 50 млн человек, около 17 млн детей занимаются физкультурой.

"Мы развиваем не только массовый спорт. Построено и реконструировано около 40 тыс. спортивных объектов, а всего их в стране - более 300 тыс. Хотим, чтобы наша страна молодела", - заявил Медведев.

По его данным, за шесть лет в России родилось более 11 млн детей, численность населения в стране выросла на 3 млн 800 тыс. Медведев также добавил, что принят новый "демографический пакет", в частности, программа материнского капитала была продлена до 2021 года.