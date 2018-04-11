Облсуд обязал РУСАЛ признать травму своего работника производственной

Свердловский областной суд обязал АО "РУСАЛ Уральский алюминий" признать травму своего сотрудника производственной, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облсуда.

По факту травмы врачебная комиссия составила заключение, в соответствии с которым работодатель ему не смог предложить работу, и он был уволен. При этом сам работник уверен, что спину он травмировал на рабочем месте, когда с ним произошел несчастный случай.

Работодателем акт о несчастном случае составлен не был, в связи с чем Михаил обратился к руководству предприятия с заявлением о проведении расследования. В декабре 2016 года специалисты оформили документы расследования в котором говориться, что работник получил травму не на производстве. С данным выводом Михаил не согласился и решил отстаивать свои права в суде.

Краснотурьинский городской суд исковое заявление о признании травмы производственной удовлетворил в полном объеме. Ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в Свердловском областном суде. Однако апелляционный суд оставил решение без изменения.