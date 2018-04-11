Медведев: За шесть лет продолжительность жизни россиян выросла, это качественный скачок

Премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с традиционным отчетом перед Госдумой, заявил, что Россия смогла повысить продолжительность жизни за последние шесть лет.

"Есть один важнейший индикатор, который характеризует картину жизни в стране – продолжительность жизни. За шесть лет она выросла с 70,24 лет до 72,70", - сказал глава правительства, добавив, что это примерный показатель.

По словам Медведева, это качественный скачок . Он напомнил про новую цель, о которой ранее говорил президент в ходе послания Федеральному Собранию, - повысить продолжительность жизни до 80 лет.

Также премьер напомнил, что эта цель есть в "майских указах" Путина.

"Мы преодолели 70 летний рубеж, который разделяет развитые и развивающие страны. Новая цель, поставленная президентом, довести этот показатель к концу следующего 10-летия до 80", - сказал Медведев.