Замгенпрокурора Пономарев потребовал от главы Ямала избавить округ от бродячих собак

Заместитель генерального прокурора России Юрий Пономарев направил губернатору Ямала Дмитрию Кобылкину обращение. В нем – требование усилить борьбу с бродячими собаками, передает корреспондент Накануне.RU.

"Возможной причиной обострения ситуации стала неэффективная работа специальных служб, отлавливающих бездомных собак. При этом деньги на это идут из бюджета: в Салехарде этим занимается компания, с которой заключен муниципальный контракт на 2 млн руб.", - говорится в обращении.

Пономарёв поручил прокурору округа Александру Герасименко организовать комплекс надзорных мероприятий и оценить работу ответственных, сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления генпрокуратуры в УрФО.

Напомним, первое нападение произошло 2 апреля в Салехарде. Восьмилетний мальчик гулял возле детской площадки на улице Щорса, когда его атаковали разъярённые псы. По данному факту возбуждено уголовное дело, следователи приходили в мэрию столицы ЯНАО. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату контролировать расследование. Впоследствии по инициативе прокуратуры дело закрыли. Второй раз псы атаковали ребенка 5 апреля вблизи магазина "Кентавр". 11-летний школьник в результате нападения на него стаи собак получил травмы руки.