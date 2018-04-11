Свердловский облсуд отказал Куковякину в условно-досрочном освобождении

Свердловский областной суд отказал одному из основателей ОПС "Уралмаш", экс-депутату Екатеринбургской думы Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

В феврале этого года Ивдельский городской суд удовлетворил ходатайство осужденного Александра Куковякина об условно-досрочном освобождении. Но прокурор не согласился с постановлением суда и подал апелляцию в Свердловский областной суд, который решил отменить решение Ивдельского суда. Таким образом, Куковякину отказано в условно-досрочном освобождении.

В феврале 2016 года бывший депутат Александр Куковякин был приговорен к пяти годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 500 тыс. руб. Позже суд изменил ему наказание до четырех лет. Александр Куковякин был признан виновным в мошенничестве с активами Тавдинского гидролизного завода. Он полностью признал свою вину.

Отметим, что в сентябре 2017 года экс-депутат просил суд смягчить ему приговор, но ему было отказано.