В Алжире разбился самолёт. Из двухсот человек не выжил никто

Военно-транспортный самолёт разбился в Алжире. Как передаёт "Интерфакс", на его борту находилось около двухсот человек, большинство из которых военные. Катастрофа произошла примерно в тридцати километрах от столицы страны. Подробности катастрофы пока неизвестны, но, по имеющимся данным, из находившихся на борту не выжил никто.