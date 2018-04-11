Дома у командира пожарного звена в Кемерово проходят обыски по делу о халатности

Возбуждено дело о халатности в отношении начальника караула пожарно-спасательной части №2 Сергея Генина при тушении пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Дома у пожарного проходит обыск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СК РФ.

Следствие установило, что Генин являясь командиром звена газодымозащитной службы, совместно с подчиненными зашел в горящее здание через западный вход. Один из очевидцев сообщил ему о нахождении на 4 этаже в кинозале №2 большого количества людей, в том числе детей, и указал на расположенный непосредственно у западного входа лестничный марш, как кратчайший путь к кинозалу.

Генин проигнорировал эти сведения и не сверил их с имеющимися план-схемами. Он направил звено к дальнему от своего местонахождения лестничному маршу в юго-восточной части здания. Дойдя до 4 этажа, они обнаружили запертую дверь и вернулись к лестнице, находящейся в непосредственной близости от западного входа, по которой беспрепятственно проследовали на 4 этаж.

"Сотрудниками противопожарной службы было утрачено время, которое могло быть использовано для спасения и эвакуации людей в безопасное место. В результате халатных действий Генина погибли не менее 37 человек, находившихся в момент пожара на 4 этаже ТРЦ "Зимняя Вишня" в кинозале №2", - отметила представитель СК Светлана Петренко.

В ближайшее время Генин будет задержан.