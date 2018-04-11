Два однофамильца из Ставрополья отправятся в колонию за воровство у тюменского ветерана 3 миллионов

В Тюмени наказали двух однофамильцев из Ставрополья. 29-летний Василий Гуденко и 37-летний Валентин Гуденко наказаны за мошенничество: они обокрали ветерана Великой Отечественной войны на 3 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Василий Гуденко получил четыре года, его однофамилец – шесть лет колонии общего режима. Кроме того, они должны вернуть 93-летнему ветерану 2 млн 900 тыс. руб.

Напомним, 8 февраля 2016 года Гуденко находились в Заводоуковске, куда приехали из Тюмени на арендованном автомобиле "Mazda 3" для преступления. Случайно они встретили 90-летнего ветерана и под предлогом "уплаты таможенной пошлины" выяснили, есть ли у него деньги в банке.

Валентин Гуденко попросил жертву сообщить номер сберегательной книжки, на которую для него якобы поступят деньги, а ветеран снимет и отдаст им. После этого преступники приехали к ветерану и изучили все нужные для аферы документы. По словам ветерана, гастролеры показали якобы 600 тыс. руб., которые оставят у него на хранение.

После этого ветерана увезли в Тюмень для снятия денег в банках. Полагая, что на его счета для Гуденко пришли деньги, старик снял в двух банках 3 млн 100 тыс. руб. и отдал новым знакомым. Мужчины вызвали такси и отправили ветерана обратно в Заводоуковск. Дома он не обнаружил "оставленных" 600 тыс. руб., понял, что его обманули, и обратился в полицию. 9 февраля 2016 г. было возбуждено уголовное дело. В ноябре Валентин Гуденко был задержан сотрудниками полиции в Минводах, а Василий Гуденко – в марте 2017 года в Тюмени.