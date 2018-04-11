Киев удовлетворен итогами визита Порошенко в Берлин

В Киеве выразили удовлетворение итогами визита украинского президента Петра Порошенко в Берлин. Это касается вопроса строительства газопровода "Северный поток-2" и возможного введения войск ООН в Донбасс.

"Хорошая новость из Берлина. (Канцлер Германии) Ангела Меркель впервые публично признала наличие политической составляющей в проекте "Северный поток-2". Канцлер подчеркнула необходимость сохранения транзита по территории Украины. Надеемся, что новая позиция Германии поможет министрам других стран ЕС определиться по предложенным поправкам к газовой директиве, уже принятых Еврокомиссией и Европарламентом", - говорится в заявлении компании "Нафтогаз Украины" в Facebook.

Между тем Меркель скорее имела в виду необходимость учитывать политическую составляющую в вопросе сохранения транзита через Украину.

Если же Россия прекратит такой транзит, то для Украины это будет "очень болезненно", признал руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев.

Замглавы администрации Порошенко Константин Елисеев заявил, что согласована трехсторонняя встреча лидеров Украины, Германии и Франции в немецком городе Аахен в начале мая. Он отметил, что после завершения формирования состава немецкого правительства Украина начала более активный диалог с Германией, Францией и США для того, чтобы продвигать идею размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе.

"Немецкая сторона решительно настроена на то, чтобы эту идею реализовать, поскольку эта тема является составляющей коалиционного соглашения в Германии, то есть она имеет политическую поддержку в Германии", - сказал Елисеев.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 9 апреля Порошенко заявил о подвижках в вопросе введения войск ООН в Донбасс.