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экономика  |  комментариев: 7
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10.04.2018
от издателя  |  комментариев: 1


Похоже, кое-кто на Западе хочет получить гарантии прямого военного столкновения США и РФ Информационное агентство Reuters давно пользуется славой "тяжелой артиллерии" западной медиа-пропаганды. И поэтому факт его привлечения к делу, в данном случае – к организации целенаправленного информационного вброса, красноречиво свидетельствует о высоком уровне полученного заказа. Речь о том, что по данным этого агентства, в число целей для американского военного удара по Сирии может быть включена и российская военно-воздушная база Хмеймим.
11.04.2018
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Новости
11.04.2018 11:49 Мск (13:49 Екб)
политика | За рубежом
Трамп целился в Сирию, а попал в самого себя
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(2017) | Фото:

США и Британия, уходящая из ЕС, объединены общей задачей – не допустить сближения ЕС и России. И стали действовать. Как сумели. По привычке, выработанной с начала 90-х. Правительство Терезы Мэй пошло по проторенной дороге а-ля Литвиненко – полоний-Россия-санкции. Вот только сработало еще топорнее. Якобы адресное нападение на Скрипалей с применением наиболее мощного нервно-паралитического газа, с отравлением еще 19 случайных человек, вылилось в фарс, над которым издеваются уже и западные СМИ.
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О 19 отравленных стараются не упоминать, заверения главы британского МИДа Бориса Джонсона, что его в лаборатории Портон-Даун клятвенно заверили: "Это русские", было дезавуировано главой лаборатории. Даже место отравления спецслужбы не смогли определить. Дочь Скрипаля неожиданно полностью выздоровела, сам шпион Скрипаль вышел из комы (а был ли он в оной?) и тоже заговорил. Пришлось даже отказать в визе Виктории Скрипаль – вдруг ей что-то не то "жертвы отравления" расскажут?!

А ведь под эту сурдинку около 30 государств выслали российских дипломатов. И больше всего США – 60 человек. Выслали, фактически поверив Терезе Мэй на слово.

Видя, что скандал умирает на глазах, а союзники после высылки дипломатов лишь усилили контакты с Россией, США предприняли следующий шаг (помимо санкций). В сирийской Восточной Гуте правительственные войска завершали операцию по разгрому боевиков. Была достигнута договоренность об эвакуации уцелевших террористов и членов их семей в Идлиб (около 30 тыс. человек). И вдруг в Думе взрывается нечто с отравляющими веществами. Причем помимо хлора, в рассказах "белых касок" упоминается и нервно-паралитический газ.

(2018)|Фото: EPA-EFE

Душераздирающие кадры "спасения" грудничков и выноса взрослых поражают своей примитивностью. Горе-спасатели без противогазов и спецодежды бьют детей по щекам, хватают голую кожу детей, грубо сдирают одежду. И это при том, что даже прикасаться к коже жертв отравляющих веществ категорически запрещено – можно просто снять её как скальп при реальном отравлении.

Но бог, с ней, с постановкой. Не в первый раз. Суть ведь в том, что президент США грозно обвинил в произошедшем Сирию, Россию и Иран, клятвенно заверив в ближайшие сутки-двое покарать отравителей. Все сроки прошли, ничего не произошло. Ну как ничего – Россия пообещала не просто задействовать ПВО ("Томагавки" американцам не жаль), а нанести ответные удары по запустившим ракеты самолетам и кораблям. А президенту России на Западе верят (были прецеденты).

В результате Дональд Трамп попытался быстро сколотить коалицию и позвонил премьер-министру Великобритании. Совершенно обоснованно рассчитывая, что заслужил такую же поддержку и веру на слово, как в "деле Скрипалей и Ко". И?..

США, ракеты, Сирия(2017)|Фото: youtube.com

И глава правительства Её Величества мадам Мэй заявила, что ей необходимо больше доказательств вероятной химической атаки в Думе, чтобы присоединиться к нанесению ударов по Сирии. Об этом плевке в лицо Трампа сегодня не без ехидства написала лондонская The Times.

Мало того, Тереза Мэй назвала необходимым условием "удара возмездия" получение подтверждения от ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия при ООН). Той самой ОЗХО, выводов которой Лондон не ждал в "деле Скрипалей и Ко". Двойные стандарты в отношениях Лондона и США налицо.

В результате, после провокации в Думе прошло уже пять суток (а не сутки-двое), Дональд Трамп в дурацком положении и в одиночестве, сирийское правительство ждет инспекторов и гарантирует им безопасность при проведении расследования. При этом все понимают, что инсценировка неминуемо вскроется, ведь русские уже успели побывать в госпитале Думы и убедиться, что никакие сотни отравленных в него не поступали. Мало того, даже в доме, где снимали все "жертвы", побывали тоже.

В результате всех этих инсинуаций и бряцанья оружием сложилась весьма пикантная ситуация. Дональду Трампу для поддержания своей репутации "крутого мужика" и человека слова необходимо отдать приказ о нанесении удара по "виновникам отравления". Эсминец "Дональд Кук" с 60 "Томагавками" на борту уже в 100 км от Тартуса. Если задействовать авиацию из Эмиратов (а лететь долго), можно нанести удары с воздуха. А вот использовать базы НАТО в Европе не получится – на это нужно разрешение стран размещения. Тем не менее, хорошо постаравшись, США в состоянии нанести единоразовый удар по Сирии несколькими сотнями крылатых ракет. На сегодня носители – это пара эсминцев и подлодки Georgia класса "Огайо" и John Warner класса "Вирджиния".

С другой стороны, это единственный удар, который есть чем встретить. Пусть у Сирии старые системы ПВО, но часть дозвуковых "Томагавков" они перехватить в состоянии. Точное число уцелевших сирийских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) неизвестно, скорее всего их около 600 - от самых старых С-75 до вполне приличных С-200 "Вега". К тому же в ПВО Сирии около полутора сотен модернизированных ЗРК С-125 "Нева" и "Печора", способных работать по низколетящим целям. Плюс в войсках 60 ЗРК "Оса" ближнего радиуса (ПЗРК в расчет не берем, как и зенитную артиллерию - 4 тыс. стволов).

Помимо всего этого в Сирии есть около 40 комплексных ЗАРК "Панцирь-С1". Отлично зарекомендовавшие себя машины прекрасно работают в ближней зоне ПВО - "Томагавки" как раз их цели. Плюс 8 новейших "Бук-М2". И вся ПВО Сирии за последние три года интегрирована в единую сеть вместе с ПВО России вокруг своих баз.

А это очень приличные силы. Прикрывающие не только базы, но и несколько сотен километров прилегающего воздушного пространства. И не какое-то модернизированное старьё, это уже современные С-400, С-300, те же ракетно-пушечные комплексы "Панцирь-С1". Кроме того, на базе Хмеймим стоят 12 истребителей Су-30СМ. И это лишь то, что касается ПВО.

А ведь есть для эсминцев и подлодок и противолодочные самолеты, и штурмовики, и "Бастионы", и "Калибры". Есть Су-24, который своим комплексом РЭБ "Хибины" в Черном море вывел из строя систему "Иджис" как раз на эсминце "Дональд Кук". Так что Сирии и России есть чем встретить удар. И есть чем ответить.

эскадронный миноносец, Дональд Кук, Donald Cook(2016)|Фото: wallpapershome.ru

Мало того, не следует забывать, что ответить могут и не ударом по носителям "Томагавков". Сирийцы просто могут ударить по базам террористов. Которые прекрасно известны и держатся исключительно благодаря наличию там американских военных. Находятся незаконно, вопреки всем нормам международного права. И сотня вывезенных из Сирии трупов вполне способна вышвырнуть Дональда Трампа из Белого Дома.

Именно это и является сейчас для Трампа самым существенным предохранителем. За последние 10 лет Россия не раз и не два доказывала делом, что способна отвечать военными ударами на удары по себе и своим союзникам. До прямых боестолкновений с американцами дело не доходило, но теперь США официально уведомлены и в ООН, и начальником Генштаба, что Россия ответит на удар по Сирии.

Во время корейско-американской истерии Белый Дом так и не решился на открытую конфронтацию, после всех громких заявлений и бряцанья оружием пойдя на переговоры о встрече глав КНДР и США. Теперь выбор еще тяжелее - не ударить означает потерять лицо. Ударить... страшно.

Так что президент США стоит перед тяжелым выбором. Если верить американской пропаганде, русские посадили Трампа в кресло президента. И они же в состоянии его оттуда выбить?

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11.04.2018 11:49 Мск | Михаил Он
13:49 Екб


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Трамп целился в Сирию, а попал в самого себя
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