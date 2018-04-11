Боец Емельяненко прогулялся по Екатеринбургу. "Много храмов, что радует"

Российский боец Александр Емельяненко, который сегодня подписал контракт с промоутерской компанией RCC Boxing Promotions, прогулялся по центру Екатеринбурга и поделился своими впечатлениями от города, передает корреспондент Накануне.RU.

Сразу после пресс-конференции, на которой было заключено соглашение на четыре боя, для именитого спортсмена провели экскурсию по набережной Исети. Исполнительный директор компании Алексей Титов рассказал ему о местных достопримечательностях. Сам Емельяненко во время прогулки успел дать небольшой мастер-класс журналистам по самообороне. А один из жителей города, который совершал в это время пробежку по набережной, остановился и попросил о совместном фото с бойцом. Тот не отказал.

Александр признался, что увиденное в уральской столице ему понравилось. По его словам, в городе живут "добрые, приветливые люди".

"Единственное, сегодня ветрено и прохладно, а так все замечательно. Хмурая погода, хотелось бы солнца. Приятно очень, постоянно слышу благодатный колокольный звон. Много храмов, что тоже радует", - рассказал боец, известный своей приверженностью к религии и ранее совершавший паломничества на святую гору Афон.

Ему рассказали, что в области находится урочище Ганина Яма, где были захоронены останки царской семьи. Боец отметил, что посещать это место он изначально не планировал.

"Может быть, что-то сейчас поменяем. Если получится, обязательно съезжу", - пообещал он.

Напомним, ближайший бой Емельяненко проведет на турнире, который состоится 5 мая в КРК "Уралец". Также на нем выступит уральский спортсмен Иван Штырков.